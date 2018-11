Vidéo - Le Centre des métiers d’art s’inspire des signes visuels

Rédaction web

Le Centre des métiers d'art présente l'exposition Tapa'o, signes visuels, en partenariat avec le Salon du livre 2018, au sein même de son établissement. Une vingtaine d’œuvres d’art contemporain réalisées par les élèves et enseignants du centre est à découvrir pendant toute la durée de l’événement littéraire, et un peu au-delà."Nous avons dans cette exposition des volumes, de la sculpture, en pierre, en bois, de la peinture, des impressions numériques, des imageries de scan, de l'impression sur toile..., détaille Tokainiua Devatine, chargé du suivi et de la coordination des enseignements au Centre des métiers d’art. Il y a tout un éventail de techniques et des installations également."Le vernissage aura lieu ce mardi soir à 18 heures, et sera suivi à 19 heures de la projection du film "The Pa Boys", réalisé par le Maori Himiona Grace, qui n’est autre que le fils de Patricia Grace, auteur invitée du Salon du livre. Son film retrace les péripéties d’un groupe de reggae maori. Une rencontre avec le réalisateur est également prévue à l’issue de la projection. L’entrée est libre.