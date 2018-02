Vidéo - Le 15e Fifo est lancé

Cette année une cinquantaine de films seront projetés hors et en compétition. C'est le réalisateur Éric Lavaine qui a été choisi pour présider le jury. "Je fais de la fiction, des choses que j'écris. Là, l'énorme intérêt du documentaire, c'est que c'est la vraie vie. Souvent en fiction on essaie de se rapprocher de la vie. Là, c'est la vraie vie. C'est une autre forme d'écriture. Je serai bien incapable de le faire. Je ne suis pas assez patient (...) Mais il y a quand même un point commun avec la fiction : les documentaires de plus en plus, ont un arc dramatique. Ce n'est pas seulement présenter des images. C'est aussi raconter une histoire, mais une histoire vraie. Et c'est la force du documentaire"Chaque année, le Fifo présente les écrans océaniens : un moyen pour les réalisateurs et producteurs de diffuser leurs productions polynésiennes. Le film sur l'obésité Tāpe’a te pa’ari des élèves du lycée Paul Gauguin est diffusé ce lundi. "On l'a fourni en deux formats : un format court-métrage de 17 minutes et un format documentaire de 40 minutes. C'est le documentaire qui a été reçu au Fifo. Il retrace le parcours d'un adolescent qui, sur une année scolaire, s'engage à perdre du poids. Challenge réussi puisqu'il passe de 120 kg à 100 kg. Il perd 20kg en un an. (...) C'est important de diffuser le film parce qu'il a vocation à sensibiliser et susciter un réflexe, faire prendre conscience qu'on peut perdre du poids en faisant attention", explique Jérôme Schmitt, le réalisateur.Comme à chaque édition, des ateliers sont également proposés. Pour cette première journée, des ateliers vlogging, montage vidéo, mixage audio, écriture de scénario, court-métrage... étaient proposés.Le Fifo est aussi l'occasion pour les professionnels des télévisions d'Océanie de se rencontrer et d'échanger au travers d'un colloque et de tables rondes.Les autres événements du Fifo :● Le GOOD PITCH a été mis en place en 2005 par la fondation BRITDOC en partenariat avec la fondation Ford et le Sundance Institute. Ce dispositif permet mettre en relation des porteurs de projets documentaires avec des organisations, des mécènes, des partenaires potentiels ou des diffuseurs afin de réunir les fonds nécessaires pour la réalisation de films à fort impact social et culturel.● DOC ZONE : des espaces dédiés aux pros : Grâce au soutien technique du Service du Patrimoine Archivistique et Audiovisuel, tout a été mis en œuvre pour proposer aux professionnels un espace de visionnage des films sélectionnés au FIFO depuis sa création et leur permettre de se mettre en relation avec les réalisateurs, producteurs etc. à partir de ces œuvres. De 8h à 17h / réservé aux professionnels - Pour plus d’informations : assistantdg.fifo@gmail.com ● Stand casting du FIFO : Depuis 2 années déjà, un casting artistique et technique est organisé durant la semaine du FIFO. Vous êtes déjà plus d’une centaine de personnes à avoir tenté votre chance à l’écran, devant ou derrière la caméra ! Cette année encore, le FIFO vous propose de vous essayer à la comédie ou à la technique audiovisuelle sur plusieurs projets de tournage. De 9h à 17h, sur le village du FIFO - Pour plus d’informations : assistantdg.fifo@gmail.com