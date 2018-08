Vidéo - Lady Gaga a quitté Tahiti, un fan raconte sa rencontre avec la star

M. D-M Rédaction web

Le séjour polynésien de Lady Gaga s'est achevé. Après quelques jours au Brando à Tetiaroa, la star américaine a quitté la Polynésie simplement dimanche. Elle est arrivée à l'aéroport de Tahiti Faa'a en taxi et a embarqué comme tous les passagers, acceptant quelques couronnes de fleurs au passage.Bryan, un fan, nous raconte sa rencontre avec la chanteuse : "Je l'ai très vite reconnue. Elle est était là avec son copain comme si de rien n'était (...) D'ailleurs elle est arrivé avec un taxi normal, le chauffeur était une Mama tahitienne. Je me suis approché d'elle sans hésitation (...) Je lui ai demandé un selfie et elle a dit non, alors je lui ai demandé si je pouvais au moins la couronner pour son départ. Elle m'a dit oui t puis on a parlé un peu du fait qu'elle soit ici à Tahiti, je l'ai remerciée d'avoir choisi Tahiti et ses îles comme destination pour ses vacances. Puis elle m'a fait la bise. Mais je n'étais pas le seul, elle a accepté d'autres couronnes et a fait aussi la bise à des petites filles, toujours en refusant de faire des selfies." !Lady Gaga a embarqué comme tous les passagers direction les Etats-Unis.