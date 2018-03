Vidéo - La vente de graine de cannabis en question

Beaucoup d'entre vous, ont pointé "l'absurdité" de la loi qui autorise l'importation et la vente de graine de cannabis à condition que ces graines ne soient pas germées ni plantées. "C'est du grand n'importe quoi", "C'est comme si j'achetais une bouteille de bière et que je n'ai pas le droit de la boire." etc..



D'autres réactions soulignent l'hypocrisie concernant le cannabis en France. "Il faut autoriser... Ceux qui veulent fumer vont fumer, que ce soit légal ou pas. Si c'est légal il y aura moins de sous dépensés pour envoyer les gendarmes chercher les plantations. Il y aura moins de criminalité (...) et un grand revenu pour le Pays avec les taxes sur la production et vente."



Mais la plupart estime que l'ouverture d'une telle boutique, n'est pas une bonne idée, arguant: "Aujourd'hui on autorise la vente de graine et demain on va autoriser la consommation (...) Où va-t-on alors que l'on apprend à nos enfants que le paka est illégal et est néfaste pour la santé?"



