Vidéo – La taxe de développement local bientôt réformée

Rédaction web avec Sophie Guébel

Si aucun gouvernement ne s’est réellement attaqué à la TDL jusqu’à présent, le ministre de l’Économie et des Finances Teva Rofritsch a décidé de rouvrir le débat. Il vient de créer une commission réunissant toutes les parties concernées."On a réactivé une commission qui avait été créée en 2006 et qui ne s’est plus réunie depuis, explique-t-il. On va examiner tout ce qui n’est plus fabriqué localement et on supprimera la TDL pour ces produits. Ça veut dire que les commerçants doivent s’engager de leur côté à répercuter la baisse. On va aussi simplifier, c’est-à-dire qu’il y a 8 positions, 8 taxations différentes, qu’on souhaite faire passer à 4. C’est à l’examen aujourd’hui des professionnels, j’ai soumis l’idée. L’idée est de simplifier aussi les systèmes de déclaration en douane et le paiement de ces impôts…"Des mesures qui devraient donc faire baisser le prix de certains produits importés. Une aubaine pour les consommateurs, mais l’association Te Tia Ara reste vigilante. Elle préconise la mise en place d’un accompagnement régulier."Il faudrait qu’il y ait plus de contrôle et aussi plus de rigueur, martèle Makalio Folituu, le président de l’association de défense des consommateurs Te Tia Ara. Parce que le coût de la vie, ce n’est pas seulement les marges ou la TDL, ça c’est un des facteurs, mais il y a aussi le dispositif d’accompagnement qui est le contrôle, les sanctions et tout le reste."Reste maintenant aux parties concernées à s’entendre sur ces propositions de réforme. Si aucun consensus n’est trouvé, le gouvernement devra trancher. En 2017, la TDL a rapporté 1,7 milliard de Fcfp au Pays.