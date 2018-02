Vidéo - La super fusée de Space X a été lancée

Rédaction web avec AFP

Les 1500 tonnes de la Falcon Heavy ont été lancés ce mardi, depuis la Floride. Le dernier lanceur des usines Space X a réussi son vol test.La fusée, décrite comme la plus puissante du monde doit préfigurer les missions capables de transporter des équipages sur la Lune et peut-être sur Mars."Lorsque Falcon Heavy s'élèvera, ce sera la fusée la plus puissante actuellement opérationnelle dans le monde", a tweeté la société lundi.Fidèle à son image d'entrepreneur de génie fantasque, M. Musk a choisi une charge utile un peu particulière pour ce premier vol: son roadster Tesla rouge cerise au volant duquel est installé un mannequin vêtu du scaphandre spatial développé par l'entreprise."Starman dans un roadster rouge", a posté le richissime homme d'affaires sur Instagram lundi montrant la voiture électrique le nez pointé vers le ciel avec le faux astronaute aux commandes. Pour donner un air encore plus "art conceptuel" à l'affaire, "Space Oddity" de David Bowie, joué à l'intérieur de la voiture, a servi de fond musical au lancement.