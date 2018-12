Vidéo - La sage-femme qui a mis Vaimalama au monde, très émue à l'arrivée de la Miss

Rédaction web

A l'aéroport, Maeva n'est pas venue les mains vides : "On s'est préparés, on veut la soutenir. Je veux essayer de l'approcher parce que je lui ai préparé ce qu'elle a demandé : des mangues au bonbon chinois qui sont là dans ma glacière."Dans la foule compact qui a tenté d'approcher Vaimalama, Maeva a pu glisser son petit cadeau. Un présent accueilli avec joie par la Miss.Vaimalama Chaves a été très sollicitée à son arrivée. Plus d'une centaine de personnes avaient fait le déplacement spécialement pour l'occasion, et malgré l'heure tardive d'arrivée du vol. Le comité a été forcé de faire reculer la foule et les journalistes. Le public aura de nouveau l'occasion d'apercevoir Miss France samedi lors de la parade avenue Pouvanaa a Oopa. Un événement qui sera de nouveau retransmis en direct par Tahiti nui Télévision.