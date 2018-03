Vidéo - La rencontre magique d'une pianiste et d'un chanteur dans un aéroport

Rédaction web





Si vous n'arrivez pas à lire la vidéo ci-dessous, cliquez ICI

Dimanche à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, l'avion de Valérie Marie, pianiste professionnelle, a été retardé. L'artiste s'est donc installée et a commencé à jouer pour patienter. "Un chanteur lyrique me demande si je veux bien rejouer Halleluya", raconte Valérie. Et là, c'est "magique"."Quand tu attends ton vol bien retardé avec les camarades et qu'une merveilleuse pianiste s'installe, tu ne peux pas résister", a écrit le chanteur, Gregory Benchenafi, sur sa page.La scène, filmée, a fait un véritable buzz depuis sa publication sur Facebook. Plus de 760 000 vues et près de 20 000 partages...