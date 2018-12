Vidéo - La prochaine élection de Miss France n'aura pas lieu à Tahiti

"Miss France est... Miss Tahiti !" La Polynésie entière est comme dans un rêve. Après la joie du couronnement vient une question : la prochaine élection Miss France aura-t-elle lieu au fenua ? Réponse catégorique du président Edouard Fritch : "Dans un an à Tahiti, c'est non. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Je ne connais pas exactement le montant de la dépense pour organiser un tel événement, mais j'imagine ce que cela pourrait représenter en particulier pour les concours des fonds publics."



La construction d'une salle adéquate prendrait en effet bien plus qu'une année. Mais le projet est bien dans les tuyaux :

"Nous sommes en train de boucler cette affaire de la couverture de To'ata ou de la création d'une salle plus importante au niveau du Village Tahitien puisque c'est un investissement, vraisemblablement, qui sera fait par le Pays. Oui il y a à en parler. Les projets sont en cours d'examen, mais ce ne sera pas avant 3 ou 4 ans."