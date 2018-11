Vidéo - La persévérance d'un bébé ours pour grimper une montagne enneigée

La vidéo postée sur Twitter le 3 novembre comptabilise déjà plus de 18 millions de vues. La scène a été filmée par un drone dans la région de Magadan en Sibérie. On y voit un bébé ours tenter avec difficulté de grimper une montagne enneigée. Si sa mère y arrive en deux temps trois mouvements, l'ourson a beaucoup plus de mal qu'elle à remonter la grande pente. Et alors qu'il arrive pratiquement au sommet, il glisse plusieurs fois et redescends plusieurs mètres en contrebas.



Mais il n'abandonne pas et s'obstine à remonter à chaque fois la pente, tandis que l'ours l'attend en haut sans venir l'aider. Cette persévérance de l'ourson, qui finit par arriver à grimper tout en haut, nous offre ainsi une belle petite leçon de vie comme l'ont souligné de nombreux internautes : "Regardez toujours en haut et n'abandonnez jamais", "si vous voulez vraiment quelque chose, il faut travailler pour l'avoir".