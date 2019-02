Vidéo - La musique chinoise à l'honneur pour le concert Tahiti 1917

Rédaction web avec Laure Philiber

L'organisateur Félix Vilchez a surtout souhaité mettre en valeur "les musiciens d'ascendance chinoise qui ont apporté leur grain de sable dans la consolidation de la culture polynésienne.""Il y en a un seul qui est encore vivant et il sera là", explique le chanteur Patrick Noble. Ce dernier chantera également en hakka pour l'occasion. "C'est sûr qu'il faut s'entraîner (...) Du moment qu'on a la phonétique, ça va."Ce type de chants est né dans un contexte particulier, comme l'explique Félix Vilchez : "A l'époque les Chinois voulaient rentrer en Chine et d'autres sont venus leur dire que ce n'était pas si facile. A cette époque il y avait des guerres civiles, ce n'était pas facile en Chine. Et finalement tout le monde ici était très bien. Cette musique exprime l'admiration pour la beauté de l'île."L'organisateur prévoit une soirée exceptionnelle samedi. Des ingénieurs du son à travaillé à l'aménagement de la salle philanthropique et deux écrans ont été installés.