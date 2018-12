Vidéo - La madone de corail de Nuku Hiva vue du ciel

Rédaction web

Lors d'un déplacement à Nuku Hiva, Hugo Boutheon de Miti Prod a rencontré une mamie de la vallée de Hatiheu qui lui a confié que son rêve était de voir la statue d’une Madone d’environ 2 mètres de haut qui avait été érigée en haut d’un rocher du village à la fin du 19e siècle.Le jeune homme a alors décidé d'envoyer son drone dans le ciel de Nuku Hiva afin de capturer des images de cette Madone faite d’arbre à pain, de chaux et de corail blanc. Le drone a également enregistré des images impressionnantes des vallées de l'île.La mamie a enfin donc pu réaliser son rêve et découvrir avec beaucoup d'émotion la Madone et son île comme elle ne l'avait encore jamais vue.