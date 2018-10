Vidéo - La grève est effective chez Polydiesel

Rédaction web

La grève est effective chez Polydiesel. Un préavis avait été déposé lundi dernier par la CSIP auprès de la direction de cette filiale d'EDT-Engie, rapportaient nos confrères de Radio 1.Parmi les revendications : la revalorisation de la prime sur les résultats de la société, l'intégration d'avantages, les conditions de règlement d’un trop perçu de quatre salariés, les conditions de travail et la retraite complémentaire."Le groupe voudrait qu'on fusionne dans l'avenir avec Engie services. le problème c'est que nous on a des avantages et on aimerait qu'ils soient inclus dans le contrat de travail parce que sinon ils vont, à 95% perdre les avantages qu'ils ont", explique Michel Ciffotti, délégué du personnel CSIP Polydiesel.Des négociations se sont tenues mercredi sans succès. Une nouvelle rencontre est prévue ce lundi à 14 heures entre les grévistes et la direction.Polydiesel a été créé en 1986 et intervient dans plusieurs domaines : moteurs diesel en application marine, énergie et industrielle,matériel de manutention (chariot élévateur, nacelle, …), usinage, gestion de parc matériel, fourniture de pièces détachées, mécanique marine.