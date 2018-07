Vidéo - La culture au centre des Championnats du monde de Va’a

Evaina Teinaore / Rédaction Web

Pendant les conférences, le public pourra échanger avec des intervenants locaux, tels que Jacques Vernaudon, professeur à l’Université de Polynésie. Des intervenants en provenance de Nouvelle-Zélande et de Rapa Nui seront aussi présents. Lundi, le thème du jour sera la navigation traditionnelle.Les Championnats du monde de va'a, c'est aussi l’occasion pour les autres pays d’échanger leurs uses et coutumes. Plusieurs délégations comme celles de Guam et de Aotearoa offriront un show mardi prochain, dès 15h30. Un bon moyen de voyager sans quitter le fenua.