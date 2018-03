Vidéo - La chorégraphie millimétrée des pom-pom girls nord-coréennes suscite le malaise

Agées de plus ou moins 20 ans et choisies au sein des universités d'élite du pays après des vérifications poussées sur leurs antécédents, elles sont une force centrale de l'offensive de charme lancée par la Corée du Nord à l'occasion des jeux Olympiques d'hiver.



Après près de sept décennies d'évolution totalement séparée des deux côtés de la Zone démilitarisée, les Nord-Coréens sont des objets de fascination au Sud.



Mais pour beaucoup de Sud-Coréens, il y a quelque chose de dérangeant dans les mouvements presque mécaniques des 200 pom-pom girls du Nord.



On les a vues samedi, toutes de rouge vêtues, lors de la raclée (8-0), infligée par les hockeyeuses suisses à l'équipe unifiée de Corée, applaudir et encourager à l'unisson dans des chorégraphies au millimètre.



"Nous nous ressemblons mais je me sens mal parce qu'elles n'ont aucune liberté", confiait Kim Jung-ah, une étudiante de 22 ans, lors de ce match historique.

"Je crois qu'elles sont très différentes", ajoutait son amie Lee Eun-mi. "On dirait des robots."

Depuis leur arrivée au Sud la semaine dernière, les jeunes Nord-Coréennes évoluent sous étroite surveillance. Elles sont toujours en groupe en présence d'un chaperon et on les voit rarement échanger avec les Sud-Coréens.