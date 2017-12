Vidéo - La caravane du bonheur de papa Noera en tournée à Tiarei et Mahaena

Des gestes simples pour le plus grand bonheur des enfants de la commune. Cette année, l’association Ta o’e horo’a et les volontaires du service civique de la fédération des œuvres laïques organisent la caravane du bonheur de Papa Noera.



Celle-ci passe dans les quartiers et vallées des communes de Tiarei et Mahaena pour distribuer des friandises aux enfants… en attendant le passage du véritable Papa Noera.



Ce mardi soir, la distribution a été réalisée dans la vallée de Onohea et dans le quartier de Paie. L’ambiance était à la fête. Petits et grands sont sortis de leurs maisons dès qu’ils ont entendu la musique de la caravane. Impatients, ils scrutaient la hotte du père Noël avec attention.