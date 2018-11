Vidéo - La base navale ouvre ses portes le 8 décembre

Rédaction web avec Sam Teinaore

La base navale ouvre ses portes le 8 décembre. L’occasion pour le public de découvrir les différents métiers de la Marine nationale et l’organisation des forces armées en Polynésie. La manifestation s’inscrit dans le cadre de la célébration du 250e anniversaire de l’arrivée de Bougainville à Hitia’a, en 1768. Plusieurs animations sont au programme avec la visite des bâtiments, des démonstrations de techniques de combat, d’hélitreuillage ou encore les manœuvres des marins pompiers. Cent-vingt-six hommes travaillent sur la base navale. Chaque année, la marine recrute en moyenne 60 jeunes et une quinzaine poursuivent leur formation à l’école des sous-officiers en métropole. Le capitaine de frégate Christophe Robert, commandant de la base navale de Papeete, était notre invité en plateau mardi soir pour parler de cette journée."Oui, on a énormément de candidats au recrutement en Polynésie. On a à peu près 150 à 160 dossiers par an pour 60 recrutés, dont 15 à l’école de sous-officiers. Et, petite spécificité polynésienne, on a la moitié des candidats retenus qui sont des filles. On a un taux de féminisation très important dans les candidatures.""Il y a les deux profils. Il y a d’abord la personne qui sait ce qu’elle veut faire et qui trouvera sa voie d’orientation auprès du centre d’information et de recrutement des forces armées. Puis il y a la personne qui ne sait pas trop encore dans quelle voie aller, et là on a tout un dispositif pour lui faire découvrir les métiers de la marine par le biais de la réserve opérationnelle qui s’adresse à des jeunes de la société civile qui peuvent consacrer des périodes de 10, 20 ou 30 jours par an pour découvrir les métiers de la Marine. On a aussi des contrats de volontaires locaux d’un an qui peuvent être reconduits plusieurs fois et qui permettent au jeune, avant de s’engager dans un métier qui est très exigeant, d’être sûr que c’est sa vraie voie et franchir le pas ensuite en connaissance de cause.""Là aussi, il y a tous les profils. On est conscients que partir en métropole, c’est le grand saut pour un Polynésien, donc on essaie de les accompagner dans cette démarche. On les avertie bien que les premières années dans la Marine, il y a de grandes chances qu’ils restent en France, affectés sur des bâtiments essentiellement à Toulon ou à Brest. Après, pour les mutations outre-mer, ils bénéficient d’une priorité pour revenir en Polynésie.""Depuis que j’ai pris mon commandement cet été, j’ai à préparer la base navale à une évolution importante dans l’avenir avec l’arrivée de bâtiments modernes à partir de 2020. On va renouveler complètement la flotte et on va même augmenter le format puisque le patrouilleur Arago sera remplacé par deux patrouilleurs outre-mer. Donc on aura une augmentation légère du format des forces marines en Polynésie, ce qui permettra de continuer à assurer nos missions comme nous le faisons actuellement avec la plus grande efficacité.""Comme on a une augmentation du format des bateaux, on adaptera le format à terre. Effectivement, on augmentera légèrement l’effectif de soutien."