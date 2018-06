Vidéo – La Ronde tahitienne offre un tandem aux enfants de la Frat

Rédaction web avec Oriano Tefau

Grosse surprise ce matin pour les enfants de la Fraternité chrétienne (Frat). Un tandem leur a été offert par l’organisateur des croisières qui était venu avec plus de 300 américains pour la ronde tahitienne.La valeur est estimée à près de 700 000 francs. Benoit Rivals, organisateur de la course de vélo, explique :« Nous avons voulu faire ce cadeau aux enfants de la Frat comme ça, le lien est conservé. Ces enfants vont pouvoir faire du vélo toute l’année. »Chaque enfant a pu s’essayer au vélo en faisant quelques mètres dans la cour de l’association. La surprise a créé beaucoup joie chez les pensionnaires.« On voit plein de bonheur dans leurs yeux donc ça fait plaisir. »