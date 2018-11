Vidéo - "La Première Guerre mondiale a eu une incidence sur le devenir de la Polynésie"

Je pense que dans beaucoup de familles, on n'a pas toujours le souvenir de ces anciens qui se sont engagés, que ce soit dans la Première Guerre mondiale ou la Deuxième. Quand les anciens nous racontent la guerre, on se rend compte que ce n'était pas une partie de plaisir. Ils sont partis sans savoir réellement ce qui les attendait, et la confrontation avec l'ennemi était souvent violente. Il y a toujours dans ma famille ces histoires qui restent, même s'ils essayaient de dédramatiser, on sentait que c'était des choses insoutenables.Quand on parle de la prise de ce village par le Bataillon mixte du Pacifique (vidéo ci-dessus, ndlr), il faut savoir que c'était en plein hiver, qu'ils traversaient un canal en cru, qu'ils se traînaient dans la boue... pour ensuite perdre certains de leurs camarades. Il y a eu des actes de bravoure... Ces jeunes (...) découvrent ce qu'est l'égalité à ce moment : même si leur statut au départ n'est pas le même, pendant cette guerre ils vont découvrir qu'ils sont égaux aux autres soldats, et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup d'entre eux vont se lancer en politique. (...) Cette Première Guerre mondiale a quand même eu une incidence sur le devenir de la Polynésie avec ces jeunes qui vont vivre autre chose que juste la guerre. Cette découverte pour eux va changer complètement leur destin et ils vont essayer de changer le destin de la Polynésie.