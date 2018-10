Vidéo - La Polynésienne Krystal Garcia est championne de France de judo

Rédaction Web, d'après un communiqué

Le président de l’AS Vénus Judo, Bernard Di Rollo, l’a annoncé sitôt la victoire dans le kimono : la jeune Krystal Garcia (Vénus Judo - US Orléans), tout juste juniors 1ère année, a remporté le titre de championne de France seniors 2e Division - 78 kg, ce dimanche à Villebon, en métropole. De ce fait, la Polynésienne monte dès à présent en 1ère Division seniors et reste sur ses objectifs de la saison : le titre en juniors (début mars 2019) et la sélection en équipe de France.Krystal a remporté ses six combats ce dimanche, avec une finale plutôt expéditive de 50 seconde, que vous pouvez voir dans cette vidéo.