Vidéo - La Papara Pro 2018 est lancée

7h00 : les premières séries sont lancées pour les juniors. Dans cette catégorie vingt-neuf athlètes veulent décrocher le saint - Graal. Parmi eux, 8 Tahitiens et 18 Hawaiiens. Des conditions de surf mitigées avec des vagues d’1m à 1m50 mais aussi un courant fort et un vent on-shore rendant la tâche difficile à nos représentants. Seuls Warren Pecket, Emeio Czermak et Kaulii Vaast se qualifient dès le premier tour. "Les conditions sont très difficiles et molles. Je me suis placé à droite et j'ai essayé de prendre celles qui allaient creuser un peu plus. J'ai bien réussi ma stratégie, je pense. (...) Ils étaient tous super forts. Il y a deux bons Hawaiiens et un Tahitien qui fait des compet' avec moi (...) C'est stressant", confie Kaulii.