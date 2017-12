Vidéo - La France a un incroyable talent : une chorégraphie sur la Polynésie séduit

Rédaction web

L'édition 2017 de la France a un incroyable talent s'est terminée ce jeudi. Zurcaroh, un groupe acrobatique fondé par un Brésilien, a choisi de s'inspirer de la Polynésie et du film Vaiana pour sa dernière chorégraphie. Résultat : un jury et des spectateurs conquis. "Merci pour ce voyage incroyable que vous nous avez fait vivre" a commenté Kamel Ouali. "On en a pris pleins les yeux" a réagi de son côté Hélène Ségara.Le groupe n'a pas décroché la première place, mais fait tout de même le buzz sur la toile, y compris du côté des Polynésiens.Pour chacune de ses représentation, ce groupe s'inspire de cultures différentes. Les artistes, aux costumes toujours colorés, proposent des chorégraphies toujours plus impressionnantes.