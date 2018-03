Vidéo - La Française Justine Dupont surfe une vague de 30 mètres

Rédaction web

Mercredi au Portugal, la surfeuse Française Justine Dupont s'est lancée à l'assaut d'une des plus grandes vagues du monde : celle de Nazaré. "Qu'est ce que je peux dire à propos de cette vague... Wahoo c'est de loin la plus grosse vague sur laquelle j'ai été de ma vie. Les sensations étaient incroyables, la vitesse était folle. Est-ce que j'aurai pu aller jusqu'en bas de la vague ? Personne ne le saura. Je n'ai pas senti sur le moment que j'allais pouvoir arriver "safe" en bas de cette vague. J'ai donc dû prendre la décision d'en sortir, a raconté la surfeuse sur Facebook. C'était déjà exceptionnel de pouvoir avoir une expérience sur une vague monstrueuse comme celle là ! Je vais m'entraîner plus dur pour la prochaine fois !"Avec cette vague, Justine Dupont concourt pour le WSL Big Wave Awards.