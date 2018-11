Vidéo - L'ultime saison de Game of Thrones arrivera en avril 2019

Rédaction web

Diffusée depuis 2011, Game of Thrones s'apprête à faire ses adieux dans quelques mois. La chaîne américaine HBO qui diffuse le blockbuster a révélé ce lundi la date de diffusion de l'ultime saison de l'une des séries les plus piratées dans le monde. Dans un tweet reprenant le premier teaser disponible de la saison 8, elle a annoncé que la diffusion serait pour... avril 2019.Daenerys, Jon, Cersei et les autres personnages de la série phénomène reviendront donc à l'antenne un an et huit mois après la fin de la diffusion de la saison 7 aux États-Unis. Cette nouvelle et dernière saison ne comprendra que six épisodes. Et que les fans se consolent, HBO a prévu un spin-off de la série avec Naomi Watts. Il s'agira d'un préquel se déroulant à des milliers d'années avant l'intrigue de la série d'origine.