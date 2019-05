Vidéo - L'intrépide Vaimalama Chaves s'offre un saut en parachute

Rédaction web



Vaimalama Chaves, Miss Tahiti et Miss France 2019, a fait son arrivée par les airs pour lancer les festivités de la Vendée Va'a et donner le départ de la course. Que ce soit au moment de sauter ou lors de l'atterrissage, notre intrépide miss ne s'est jamais départie de son sourire, comme à son habitude. Lors de cette épreuve , les Tahitiens à l'image de Vaimalama ont survolé les débats lors de la première étape, puisque l'équipage d'ATN s'est offert la première place, suivi par Manu Ura.