Vidéo - L'incroyable collection de coquillages de mama Teipo

Au village de Faaite, tout le monde connait Teipo Teanuanua ou Ma'u pour les intimes. Dès que le temps le permet, elle sort ses niau, ses feuilles de pandanus, et tresse selon son inspiration des créations de toute beauté : des chapeaux et des paniers très fins : "Ce sont des paniers rares. Il n'y a pas beaucoup de mama qui savent aujourd'hui faire ce genre de panier. Ils sont très difficiles à faire". Un savoir-faire transmis par sa belle-mère.



On retrouve ses créations artisanales un peu partout dans sa maison, au même titre que ses nombreux bocaux de coquillages, car mama Teipo est aussi une grande collectionneuse. Au cours de ses déplacements, elle a ramassé des milliers de coquillages. Ma'u est auxiliaire de santé depuis plus de 40 ans : "à travers ce métier, j'ai ramassé tous ces trésors de chaque atoll".