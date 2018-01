Vidéo - L'incroyable ballet des anguilles de jardin à Moorea

Rédaction web

Que se passe-t-il lorsque l'on "oublie" une caméra au fond de l'eau? La réponse, c'est Moorea Ocean Adventures qui la dévoile. Ce dimanche, l'entreprise a publié une vidéo enregistrée sur la pente externe de Temae, à 15 mètres de profondeur.Il y a plusieurs semaines, le club a laissé tomber une petite caméra dans l'océan pour voir ce qu'il se passait. C'est alors que le tour opérateur de l'île soeur a pu capturer un moment rare.Sur la vidéo, on voit des hétérocongres ou anguilles de jardin.​ Dans le sable, au fond de l'océan, elles forment des champs de plusieurs centaines d'individus. Ce n'est pas un cours de danse auxquelles elles participent. Les anguilles de jardin sont en réalité en train de se balancer en fonction du courant pour capturer le plancton.Craintifs, ces poissons sont très difficiles à approcher. Il est presque impossible d'assister à une telle scène et d'autant plus de la filmer. Selon l'équipe de Moorea Ocean Adventures, les petites bêtes rentrent dans leur trou à la moindre alerte.