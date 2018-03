Vidéo - L'humoriste Jovany se produira à la Maison de la culture

Petit-fils de clown, Jovany était comme prédestiné à l'humour. "J'ai eu un grand-père amuseur public, qui avait toujours un accordéon pour, chanter, jouer, raconter une blague. J'ai hérité un peu de cette veine artistique."



Cirque, cabaret, danse, spectacle de rue, il s'est essayé à tout avant de devenir ce qu'il est : un artiste polyvalent, déjanté, inclassable. Mime, chant, danse... Jovany propose un spectacle très physique. "J'aime beaucoup en faire beaucoup. Je chante, je danse sur du Beyoncé, je joue de la musique, je saute dans le public. C'est très absurde et les gens en prennent plein les yeux pendant 1h30"



Avant ses représentations, le comédien rencontrera ce mercredi à 17 heures, les jeunes comédiens de la classe d'art dramatique de Christine Bennett dans le grand auditorium du Conservatoire artistique.

Cette rencontre, également ouverte aux autres classes de théâtre, a pour but de familiariser les élèves avec les arts du spectacle, notamment les "One Man Show".