Vidéo - L'hommage vibrant de Manahune et Angelo à Bobby Holcomb

La salle était comble hier soir pour le concert événement de Manahune et Angelo au motu Ovini à Papeari. "Angelo, c'est toute ma génération. J'ai des frissons à l'entendre" nous a dit l'une des jeunes femmes présentes. Car Angelo en concert, c’est un répertoire unique qui traverse le temps et qui rassemble toutes les générations.Mais ce qui a surtout marqué la soirée, c'est le duo d'Angelo et Aldo, qui ont rendu hommage à leur mentor de toujours : Bobby Holcomb. Ils interprété "Huahine" : "Cela faisait plus de 30 ans que l'on n'était pas montés sur scène ensemble. C'était vraiment une occasion exceptionnelle ce soir. Je suis très ému. (...) Bobby nous a accompagnés depuis le début. On tenait à rendre hommage à notre maestro" a confié Aldo Raveino.