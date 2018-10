Vidéo - L'émouvante surprise de Raimiti Ravello à un jeune handicapé

Dans une vidéo partagée sur sa page Facebook , le peintre Raimiti Ravello raconte sa rencontre avec "être humain extraodirnaire" qui a changé sa vie. Ce jeune homme, c'est Nick Santonastasso, atteint du syndrome de Hanhart, une maladie génétique rare. Parmi les 12 cas recensés à travers le monde, 9 d’entre eux ont été fatals. Nick est né sans jambes et avec un bras seulement, et il fait partie de ceux qui ont survécu. De sa maladie, il en a fait une force et est aujourd'hui une véritable leçon de courage et une source d'admiration dans le monde entier. Il donne des conférences, est passionné de bodybuilding, et n'hésite pas à faire des randonnées de 4 heures.Nick est suivi sur les réseaux sociaux par près d'un million de personnes. C'est d'ailleurs sur Instagram que l'artiste polynésien de 29 ans a découvert le parcours incroyable de l'Américain : "C'est l'une des personnes les plus inspirantes sur Terre. Il a complètement impacté ma vie et changé ma façon de voir les choses (...) Mon rêve est de pouvoir rencontrer les gens les plus extraordinaires du monde".