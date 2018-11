Vidéo - L'artisanat polynésien s'exporte avec itiArt

Tunui de Vals est informaticien. Un jour avec des amis, il se dit que mettre la tiare Tahiti en valeur, pouvoir l'exporter, faire connaître son parfum enivrant à l'étranger serait un très bon moyen de promouvoir la Polynésie. Mais cela s'avère compliqué. Il décide alors de se tourner vers autre chose : l'artisanat.Tunui monte un site de vente, itiArt . Vanille, paniers, colliers en nacre, ukulele... On peut y faire son shopping, un peu comme si on était au marché de Papeete, et de n'importe où dans le monde.Pour faire évoluer son projet, il décide de se former : "J'ai suivi une formation par le service de l'artisanat. J'ai suivi cette formation pour mieux connaître le milieu des artisans", explique le jeune homme. Il prend alors des contacts et développe son réseau. Aujourd'hui il travaille avec une quinzaine d'artisans.Mais son projet ne se limite pas à exporter l'artisanat polynésien. Tunui a un but : "faire connaître les artisans à l'étranger, et faire connaître notre culture". Sur son site, il développe une partie blog sur laquelle il parle de la différence entre le ukulele hawaiien et notre ukulele local, du premier festival international du tifaifai ou encore de l'artisanat des Australes.Son site est en plein développement et Tunui espère bien le faire évoluer et travailler avec de plus en plus d'artisans.