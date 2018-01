Vidéo - L'aide à l'investissement des ménages effective : le plafond relevé

Reportage : JBC

C’est un coup de pouce qui est bienvenue en 2018. Depuis le 2 janvier, les Polynésiens peuvent bénéficier de la nouvelle mouture de la loi d’aide à l’investissement des ménages.Pour faciliter l’acquisition ou la construction d’un logement neuf pour les particuliers, le gouvernement a décidé de relever le plafond de l’aide. Celle-ci oscille désormais entre 20 et 40 000 Fcfp par mètre carré en fonction des revenus des bénéficiaires, pour un maximum de 4 millions de Fcfp pris en charge par le Pays.Nouveauté en 2018, le dispositif s’étend désormais aux travaux d’aménagement, d’extension ou de rénovation du logement et ce, sans condition de revenu pour les bénéficiaires. Concrètement, le Pays s’engage à prendre en charge jusqu’à 30% du coût total du chantier, pour un maximum de 2 millions de Fcfp.A Titre d’exemple, un ménage qui souhaiterait réaliser des travaux chiffrés à 1 million de Fcfp n’aura à débourser que deux-tiers de cette somme.Si les particuliers s’en réjouissent, les professionnels du BTP se frottent aussi les mains après des années difficiles. Comme ce chef d’entreprise spécialisé dans l’isolation thermique et l’étanchéité."C'est une très bonne chose. Ça va aider les ménages à conforter leur bien. Les travaux que j'entreprends sont généralement assez onéreux. Ça peut les inciter à faire plus de travaux chez eux", explique Tutehau Ponce, gérant de la société CSELIl est d’ailleurs davantage sollicité ces dernieres semaines.Pour bénéficier du dispositif, les particuliers doivent présenter des devis réalisés par des professionnels du BTP avant de solliciter l’aide auprès de leur banque qui se chargera de transmettre leur dossier à la direction des affaires économiques. Attention toutefois, les ménages ayant obtenu une aide de ce type il y a moins de 5 ans ne pourront prétendre au nouveau dispositif.