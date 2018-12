Vidéo - "Jusqu'au dernier moment, je n'y croyais pas": le grand-père de Miss France 2019 raconte

M. D-M / Rédaction web

Vaimalama va en effet être appelée loin du fenua pendant son année de règne. Miss France 2019 remporte un lot de cadeaux exceptionnel. Mais pas seulement. Vaimalama Chaves vivra dans un appartement mis à disposition par la société Miss France pendant un an...Durant l'aventure Miss France, Vaimalama a reçu énormément de soutien de toutes parts. La belle a également fait parler d'elle dans les médias étrangers avec son histoire. Avant de devenir une reine de beauté, Vaimalama a dû faire un travail considérable et perdre beaucoup de poids. Celle que l'on traitait de "monstre" est aujourd'hui la plus belle femme de France. Prochaine étape : le monde ?Leiana Faugerat et une partie du comité Miss France sont en métropole. Ce samedi soir, Tahiti Nui Télévision recevra Hinatea Boosie, ancienne Miss Tahiti, pour commenter cette victoire exceptionnelle.