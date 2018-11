Vidéo - Julien Doré chante en tahitien du Bobby Holcomb

Alors qu'il était à Tahiti pour un concert le 31 octobre à la place To'ata, Julien Doré en a profité pour reprendre sur scène le morceau"O oe to oe rima" de Bobby Holcomb,avec le guitaristeSilvio Cicero, un artiste local pour qui il avait eu un coup de cœur. Une chanson qu'il a à nouveau repris, sur la plage cette fois, dans une pirogue.Publiée ce mardi sur la page Facebook et le compte Instagram de Julien Doré, la vidéo comptabilise déjà plus de 100 000 vues.