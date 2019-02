Vidéo - Journées polynésiennes au collège Notre Dame des Anges de Faa'a

Pour le collège Notre Dames des Anges de Faa'a, ces journées polynésiennes sont une façon plus large et plus dynamique d'envisager la transmission culturelle de la zone Pacifique. 4 villages sont représentés par "un chef" selon les classes. Les classes de 6è représentent la Nouvelle-Zélande (légendes, poi, oiseaux endémiques, moko, hakka...). Les élèves de 5è représentent la Polynésie (monoï, tressage, kumu hei, vanille...). Les élèves de 4è présentent des ateliers sur Rapa Nui (légendes, sculpture de moai, colliers de plumes...) et enfin, les élèves de 3è animent le village hawaïen avec les thèmes suivants (volcans, surf, poke, Légende de Pele...).



L'objectif est de mettre en situation les élèves afin qu'ils transmettent à leurs camarades les connaissances apprises lors des différentes séances pédagogiques.