Vidéo - Journée mondiale du don du sang : les Polynésiens ont répondu à l'appel

Plus d'une centaine de donneurs se sont présentés au Centre de transfusion sanguine ce jeudi. Près de 140 poches de sang ont pu être récoltées.La Polynésie ne reçoit aucune poche de sang de l'extérieur. Le centre de transfusion sanguine de l'hôpital de Taaone, s’alimente à 100% auprès de la population qui répond volontiers. "Je viens de faire un don, c'est ma première fois (...) C'est une bonne action que je voulais faire aujourd'hui. (...) je pense que c'est vraiment nécessaire. Il y a souvent des accidents. Je pense que les dons sont nécessaires", témoigne une donneuse.Le sang récolté est utilisé à Tahiti. Mais il est aussi distribué aux Marquises, à Moorea ainsi qu’à Raiatea, qui possèdent leur propre dépôt de sang. Un sang qui a une durée de vie de 42 jours et qu’il est indispensable de renouveler. "Quelques fois j'ai des problèmes de pénurie mais un appel à mes donneurs, et tout de suite la situation se normalise", souligne le docteur Julien Broult chef du centre de transfusion sanguine de Taaone.