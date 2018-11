Vidéo - Journée mondiale des pauvres : une kermesse de la solidarité à Papeete

"L'année dernière, on avait déjà fait une petite activité, mais qui n'était pas tout à fait la même chose. C'était des artisans qui avaient vendu une pièce de leur oeuvre pour les personnes à la rue. On avait déjà un petit atelier confitures tenu par des personnes à la rue. Et là on a eu des bénévoles qui se sont proposés pour tout un tas d'activités. Du coup on a lancé des ateliers il y a 2 mois et demi et c'est parti. (...) Cette année ce sont vraiment les personnes à la rue qui vont organiser la kermesse", explique Père Christophe.

Ce samedi jusqu'à 19h30 et dimanche de 6 heures à 10h30, le public pourra trouver des confitures, mais aussi des biscuits de Noël, des sacs en tissus pour les légumes, des boites de conserve recyclées en porte-crayon, des paniers tressés, des tableaux de sables et gravures...



Teuruarii Teururai a confectionné des confitures et biscuits. "C'est bientôt les fêtes, c'est bientôt Noël. Comme ça ils auront un peu de sous (...) Je fais et des gâteaux et des confitures (...) C'est mon domaine. Je sors de la restauration", explique le jeune homme, également à la rue.