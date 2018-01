Vidéo - Journée mondiale des lépreux : une réunion d'information vendredi

Rédaction web

Comme chaque année, la délégation polynésienne de l'Ordre de Malte met en place une quête à l'occasion de la journée mondiale des lépreux.La lèpre est une maladie infectieuse dont on peut guérir avec un traitement. Mais si elle n'est pas soignée, la lèpre peut provoquer des lésions de la peau, une perte de sensibilité, des plaies difficiles à cicatriser, une atteinte des nerfs de la motricité et même des infirmités et mutilations. Il est donc important de détecter les premiers signes de la maladie.Ce vendredi, l'association organise une réunion publique d'information au restaurant Bulle de Saveurs à Pirae. Elle sera animée par le docteur Lam Nguyen du centre de consultations spécialisées en maladies infectieuses et tropicales. Le docteur fera une présentation de la lèpre, et parlera du nombre de nouveaux cas en Polynésie en 2017 ainsi que du suivi des familles et des aides attribuées.Les quêtes se dérouleront le lendemain samedi de 8 à 17 heures dans tous les magasins Carrefour de Tahiti et chez U Tamana et Cécile ainsi que dans les paroisses de Tahiti et Moorea samedi et dimanche.