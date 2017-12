Vidéo - Johnny Hallyday inhumé à Saint-Barthélémy

Rédaction web avec AFP

Après les différents hommages à Johnny Hallyday qui ont eu lieu tout au long du week-end, le corps du chanteur a été inhumé ce lundi sur l'île de Saint-Barthélémy.Dans la plus grande intimité, la famille de la star de la chanson française l'a accompagné au cimetière de Lorient, à Saint-Barthélémy où il possédait une villa.Le cortège funéraire transportant la dépouille de Johnny Hallyday est arrivé vers 16h30 heure locale (10h30) au cimetière, en présence de ses proches et de dizaines de bikers. Ces derniers ont quitté les lieux près d'une heure plus tard, après que l'assistance eut jeté des fleurs sur le cercueil.