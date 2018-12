Vidéo - J-1 avant l'élection de Miss France 2019 : la famille de Miss Tahiti s'impatiente à Lille

Sous un froid hivernal, la capitale du Nord-Pas-de-Calais se prépare aux festivités. C'est dans la salle du Zénith de Lille que défileront les 30 prétendantes à la fameuse couronne de Miss France. Et même si les Lillois restent régionalistes, certains placent la Miss Tahiti en haut du classement : "Miss Tahiti sera dans le top 3", "Elle est magnifique, elle est naturelle..." , "Il y a 99% de chances qu'elle l'emporte" déclarent plusieurs habitants.Si Vaimalama est favorite dans de nombreux sondages et peut compter sur le soutien des Polynésiens et de nombreuses personnalités comme les surfeurs Kelly Slater et Gabriel Medina ou encore le chanteur Tom Frager et le nageur Camille Lacourt , la victoire n’est cependant pas encore assurée. Yasmina Amiot, la maman de Vaimalama est venue exprès de Tahiti depuis six jours et elle trépigne d’impatience. Elle a pu assister aux répétitions et revoir sa fille qu'elle n'avait pas vu depuis un mois : "je suis excitée et à la fois fatiguée".