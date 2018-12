Vidéo - Invitée à la radio, Vaimalama joue de la guitare et chante en portugais

Ça y'est, Miss Tahiti a été élue Miss France 2019 ! Cela faisait 20 ans qu'une Miss Tahiti n'avait pas remporté la fameuse couronne. Depuis son sacre, Vaimalama Chaves est interviewée par tous les magazines , invitée sur tous les plateaux télévisés en France et toutes les chaînes de radio. Ce lundi matin, elle était invitée dans l'émission de Bruno Guillon "Bruno dans la radio". Les chroniqueurs lui ont posé plusieurs questions, notamment sur son surpoids quand elle était plus jeune, sur le soutien de Mareva Georges, sur son amour pour les blagues nulles, et ils lui ont même demandé de chanter un morceau.Notre Miss s'est exécutée, et accompagnée d'une guitare, elle a repris "Boa Sorte", une chanson en portugaise de Vanessa Da Mata et Ben Harper. Un joli moment qui a surpris tout le monde : "Elle aurait dû faire The Voice !".