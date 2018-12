Vidéo - Internet aux Tuamotu et aux Marquises : le débit et les tarifs proposés seront les mêmes qu’à Tahiti

Rédaction web avec Tamara Sentis

"Tout à fait. Nous terminons les tests avec le constructeur ASN demain soir (lundi soir, NDLR), ensuite nous avons une petite semaine de tests pour basculer du satellite vers le câble sous-marin. Et donc nous serons en mesure d’ouvrir commercialement le 18 décembre.""Si, on a déjà des résultats. Contractuellement les tests étaient prévus avec le fournisseur, donc on va jusqu’au bout du calendrier prévisionnel. Ensuite nous avons déjà fait des tests de bascule du satellite il y a quelques semaines et les clients s’en étaient rendu compte d’ailleurs. On préfère assurer, mais ça sera ouvert le 18 décembre.""Il y a le système de câble sous-marin qui relie les îles et ensuite il y a la partie boucle locale terrestre, et donc le faisceau hertzien pour une dizaine d’îles. Nous nous sommes attachés, pendant que le câble sous-marin était en cours de pose, à rénover le réseau terrestre, dynamiser et développer le faisceau hertzien pour les 10 autres îles. Donc oui, nous garantissons les mêmes offres qui sont actuellement commercialisées sur Tahiti, Moorea et les îles Sous-le-Vent, là où il y a le câble Honotua en fait. Les mêmes offres seront commercialisées pour les 10 îles directement raccordées à Natitua et les 10 autres îles qui seront raccordées via des faisceaux hertziens aux îles qui sont elles-mêmes raccordées à Natitua.""Avec le même débit.""Oui, on met des nouvelles générations d’équipement sur les faisceaux hertziens. Les investissements sont d’ailleurs conséquents en matière de faisceau hertzien, ce qui garantira pour les 10 îles en question un débit conséquent.""Jeudi matin, on a eu la défiscalisation d’1,5 milliard et la subvention numérique grâce à l’Agence du numérique, qui a un représentant en Polynésie française. L’État a bien compris que ce sont des investissements très lourds, très coûteux et l’assistance financière nous permet de réduire le coût d’investissement et donc de ne pas répercuter à la hausse le coût du câble sous-marin, soit 6,5 milliards. En théorie, nous aurions dû répercuter effectivement ces coûts de revient très importants vis-à-vis des offres, mais ce qu’on appelle la péréquation tarifaire fera en sorte que les tarifs soient identiques à la zone urbaine.""La concurrence est déjà là, effectivement, à travers la téléphonie mobile avec Vodafone, et avec Viti pour l’Internet. Les nouvelles licences ont été attribuées à Viti pour la téléphonie mobile, ce qui fera un troisième opérateur, et Vodafone a également une licence d’Internet fixe.La difficulté est que sur la zone urbaine, il y a une concurrence très active, en revanche, sur les îles éloignées, le groupe OPT est quasiment tout seul.""Pas encore. En revanche, dans le cadre de la défiscalisation et de la subvention numérique, l’OPT s’est engagé à faciliter l’accès au câble Natitua aux opérateurs concurrents. Ensuite les opérateurs concurrents devront soit déployer leur réseau sur place, soit utiliser le réseau de l’OPT et/ou Vini.""Tout à fait. Ce sont bien des services concurrentiels ouverts. En réalité, nous sommes tout seul dans ces îles éloignées, c’est ce qu’on appelle des services d’intérêt général, mais pas encore reconnus comme tels.""Non, pour l’instant il y a déjà la péréquation tarifaire et grâce aux subventions obtenues, il n’y aura pas de répercussion sur les tarifs.""Pour l’instant ça va, on arrive à équilibrer les choses.""Il y a le câble Manatua qui va relier Tahiti à Samoa, en passant par Niue et Cook. Ça constituera notre câble de secours, parce que Honotua n’a pas de secours aujourd’hui, si ce n’est qu’un secours satellitaire très faible. Grâce à ce câble Manatua, il y aura un back-up de Honotua. Les Chiliens sont intéressés de se raccorder -au départ au continent asiatique-, quand on leur a présenté au cours d’une conférence téléphonique qui a eu lieu la semaine dernière le câble Manatua et l’intérêt d’avoir un Tahiti-Chili. Effectivement, avec Manatua, les Chiliens pourront aller facilement en Australie et en Nouvelle-Zélande, et à partir de là et des câbles existants, remonter sur l’Asie.Nous nous rendrons avec le président Fritch au Chili au mois de mars rencontrer le ministre des Télécoms chilien. Ce projet va prendre de l’ampleur grâce à Manatua, car ça constitue une route à l’Ouest, puisque Honotua était un point à lui seul dans le Pacifique, une impasse en fait.""Tout à fait, la réorganisation du groupe est en cours, il nous reste quelques étapes encore à franchir. Les discussions avec les partenaires sociaux se passent très bien. Les obstacles juridiques sont levés les uns derrière les autres, donc le groupe sera en mutation à partir du 1janvier.""Déjà, la fusion des services commerciaux et techniques télécoms en particulier. Il y aura une concentration. Et aujourd’hui parfois, dans le cadre de la mise en service de la fibre optique, il pouvait y avoir une partie de ping-pong que les clients pouvaient ressentir, au niveau des centres d’appels aussi, puisqu’il y a deux centres d’appels aujourd’hui. Donc il y a un intérêt évident à mutualiser certaines ressources, en particulier celles qui sont orientées vers le client."