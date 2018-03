Vidéo - Inondations : des écoles fermées jeudi et vendredi à Faa'a

Rédaction web

De fortes pluie se sont abattues sur Faa'a et Punaauia ce mercredi. Elles ont causé des inondations et d'importants dégâts dans les secteurs : Teroma, Piafau et Heiri selon la mairie de Faa'a.Dans un communiqué, la commune annonce que les écoles Teroma élémentaire, Heiri maternelle et Piafau primaire seront fermées par sécurité jeudi et vendredi.Des images impressionnantes des routes sous l'eau ont circulé sur les réseaux sociaux.