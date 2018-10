Vidéo - Indignation après une altercation raciste dans un avion Ryanair

Avec AFP

Ces images prises par un autre passager, David Lawrence, avant le décollage de ce vol effectué vendredi dernier et postées sur Facebook, avaient été vues 4,6 millions de fois lundi à 12H00 GMT.Sur cette vidéo, un homme blanc assis près d'un hublot se dispute violemment avec une dame noire assise à côté et lui ordonne de changer de place. A deux reprises, il lui lance des injures à caractère raciste.Une autre femme, présentée par la presse britannique comme la fille de la dame plus âgée, intervient, criant à l'homme d'arrêter ses invectives. Un steward de Ryanair et un passager assis derrière essaient aussi de calmer la dispute, sans grand succès.Quelque 17 000 commentaires ont été postés sur le compte de M. Lawrence pour réagir, la plupart prenant partie contre l'homme, parfois en des termes injurieux. Plusieurs internautes reprochaient à Ryanair de ne pas avoir expulsé cet homme de l'avion.La compagnie aérienne a réagi par un tweet posté dimanche, dans lequel elle a dit être "au courant" de cette vidéo et avoir "confié cette affaire à la police de l'Essex", le comté de l'aéroport de destination de l'avion, Londres Stansted.