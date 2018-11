Vidéo - Incendie des fare pote'e : comment lutter contre l'incivisme au fenua ?

Installés récemment au Boulevard Pomare, sur le tronçon entre la rue du 22-septembre et la rue François Cardella, dans le cadre des derniers travaux d'aménagement réalisés par le Pays, il ne reste aujourd'hui plus grand chose de deux fare pote'e : les toits en pandanus ont été en grande partie endommagés par deux incendies le week-end dernier . Parmi les suspects, un mineur de 15 ans a été placé en garde à vue. Il a reconnu les faits et a expliqué qu’il était "stressé" . Selon Remy Brillant, le directeur des services de la mairie de Papeete, les dégâts dépassent le million de francs. Le ministre de l’Equipement, René Temeharo, a lancé un appel à la population pour le respect et le civisme quant aux aménagements publics.Depuis, cette affaire ne cesse de déchaîner les réseaux sociaux. Vous avez été plus de 400 à réagir à notre question de la semaine "Que faut-il faire pour lutter contre l'incivisme ?" . Une grande partie des internautes sont pour la répression. Certains proposent un couvre-feu pour les jeunes à partir de 21h30 -comme cela se fait déjà dans quelques villes en France, tandis que d'autres parlent de sanctionner en donnant des travaux d'intérêt général "comme par exemple réparer leurs bêtises". D'autres encore préconisent de mettre des amendes : "et si ce sont des mineurs, on touche on portefeuille des parents". Vous avez été aussi nombreux à réclamer le retour du service militaire.