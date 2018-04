Vidéo - Incendie à Motu Uta : 7 camions de pompiers mobilisés

Rédaction web avec Laure Philiber et Mata Ihorai

Un incendie s'est déclaré au centre de recyclage et de traitement des déchets (CRT) de Motu Uta dans la nuit de vendredi à samedi. "Cette nuit à deux heures du matin, nous avons été avertis qu'il y avait eu un départ d'incendie certainement dû à une présence de fusée de détresse ou d'appareil électronique comme les tablettes ou smartphones", explique Benoît Layrle, directeur de Fenua Ma.7 camions de pompiers ont dû être mobilisés pour éteindre le feu. "On a déjà eu de petits départs d'incendie, mais rien d'aussi grave." Le feu n'a fait aucun blessé. Le système anti-incendie a bien fonctionné. Le local est équipé d'un mur coupe-feu qui a également permis de protéger les autres installations. "Pour l'instant on ne mesure pas de dégâts très importants. (...)La toiture a été un peu touchée donc il y a des vérifications qui seront faites ultérieurement". L'activité du site reprendra normalement lundi.Le directeur de Fenua Ma rappelle que "le bac gris n'est pas une poubelle de tout venant. On n'y met pas tout". "Tout ce qui est fusée de détresse, tous ces produits hautement inflammables (...) il ne faut surtout pas les mettre dans le bac gris. Il faut se rapprocher du vendeur qui doit mettre en place des mesures de récupération, de rapatriement et de traitement spécifique."