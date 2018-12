Vidéo - Ils ont sportivement marqué l’année 2018

Un autre spécialiste du va’a est à l’honneur cette année, Steeve Teihotaata, qui réalise le grand chelem en V1 marathon. Il a remporté consécutivement le Te Aito regroupant plus de 1 000 rameurs et à peine un mois plus tard, le Super Aito, qui rassemble chaque année les 100 meilleurs rameurs au monde. Une course revenue cette année à son parcours originel, la traversée du chenal entre Moorea et la pointe Vénus à Mahina.