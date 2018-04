Vidéo - Ils ne voteront pas : une partie de la population exprime son ras-le-bol

Rédaction web

"Que ce soit l'un ou l'autre, ça ne va rien changer", "J'ai arrêté de m'intéresser à la politique", "On ne sait pas qui croire (...) ils ont tous fait de la taule"... Dans la rue, ceux qui ont décidé de ne pas voter expriment leur ras-le-bol au micro de Tahiti Nui Télévision.Sur notre page Facebook, on retrouve cette même suspicion des élus même si certains rappellent tout de même l'importance du droit de vote.L'abstention, on en parle souvent. Mais pas des votes blancs. Des internautes souhaiteraient qu'ils soient comptabilisés.Les votes blancs sont en fait comptabilisés dans bureaux de vote mais sont ensuite retirés des votes exprimés et n'apparaissent pas dans les scores des candidats.Le taux d'abstention progresse sensiblement depuis 2004. En 2013, il était de 32.55% contre 23.41% en 2008 et 21.68 en 2004. On peut donc s'attendre à un nouveau record cette année.