Vidéo - Il se fabrique un avant-bras... en Lego

David Aguilar, un jeune homme de 18 ans résidant à Andorre, est passionné par les petites briques Lego depuis son plus jeune âge. À tel point qu'il a décidé de s'en servir pour construire un bras mécanique.David est né sans avant-bras. À l'âge de 9 ans, il a construit sa première prothèse en Lego. Sa première tentative n'a pas tenu, mais David ne s'est pas découragé. Il a créé plusieurs versions de son avant-bras. En Lego technics par exemple. Un modèle qu'il a mis seulement 5 jours à monter... Et qui lui permet d'ouvrir des portes ou même... de faire des pompes. Dans une version plus avancée, David a carrément ajouté un petit moteur, ce qui lui permet d'utiliser sa main mécanique, de pincer des objets.Ces inventions ont rendu le jeune homme populaire et ont évidemment aussi fait une publicité énorme à la marque de jouets.