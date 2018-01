Vidéo - Il prend la "plus grosse vague jamais surfée à Nazaré"

Rédaction web

Le spot de Nazaré est connu pour ces vagues impressionnantes prisées des surfeurs. Mercredi, Hugo Vau a peut-être surfé une des plus grosses vagues de l'histoire du spot, selon la World Surf League . "La seule vague que j'ai vue comme celle là, c'était il y a quatre ans", raconte le surfeur à la WSL. Lui et son ami Alex Botelho, qui l'a tracté, garderont un souvenir indélébile de leur expérience.Alex raconte que Hugo avait "une combinaison de plongée noire. Et il a complètement disparu dans le creux de la vague, la vague s'est transformée en un gros trou noir."Le surfeur a eu peur, mais a réussi à surfer le monstre et à en ressortir sain et sauf avec son ami. Un moment unique dont ils ne garderont que leurs souvenirs et quelques images un peu floues. Aucune image nette de leur exploit n'a été faite. "Ce qui restera pour la vie, c'est le bonheur et l'expérience que j'ai partagés avec Alex. Cela ne peut jamais nous être enlevé. Et peut-être que ce n'était pas censé être capturé, peut-être que c'était juste pour nous. Regardez, dans les temps anciens, vous transmettiez vos expériences et c'est comme ça que les histoires étaient partagées et maintenues en vie. Maintenant, si vous n'avez pas d'image, cela ne compte pas. Cependant pour nous, et tous les gars qui ont vu la vague, nous pensons tous que c'était la plus grande vague que nous ayons vue à Nazaré. La chose principale est la joie que nous a procurée cette journée et le fait que nous sommes tous en sécurité. Rien d'autre ne compte."